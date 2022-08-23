Несколько команд могут отстранить от квалификации на The International 2022 по Dota 2

Южноафриканский тренер по Dota 2 Энтони Scantzor Ходжсон рассказал, что сразу несколько известных клубов могут пропустить отборочный турнир к The International 2022 из-за несоблюдения правил регистрации составов.
По правилам Valve, участники Dota Pro Circuit должны были зарегистрировать окончательные составы на финал сезона 16 августа. Однако некоторые клубы сделали замены позже — на сайте регистрации команды добавили новых игроков уже после дедлайна.
В список тех, кто нарушил регламент, вошли несколько команд из Юго-Восточной Азии и Южной Америки: в их числе Team SMG, Polaris, Nigma Galaxy SEA, TNC Predator, Noping и Wolf Team.
Официально в правилах профессионального сезона Dota 2 не прописано, какие санкции ждут нарушителей. Однако эксперты уверены, что Valve может отстранить клубы от участия в квалификации The International 2022 или заставить команды играть в старых составах, актуальных на 16 августа.
- 23 августа 2022
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