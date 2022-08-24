Разработчики Dota 2 раскрыли дату выхода Battle Pass к The International 11

Анонсируя выход обновления 7.32 для Dota 2, компания Valve сообщила о своих планах по выпуску Battle Pass, посвящённого чемпионату The International 2022 в Сингапуре.

Новый внутриигровой ивент появится в Dota 2 через неделю — 1 сентября 2022 года.

The International всё ближе, а вместе с ним и самые любимые сообществом «Доты» функции. Так что открывайте календари и записывайте: боевой пропуск этого года выйдет 1 сентября.

Боевой пропуск или Battle Pass — ежегодное событие в Dota 2, посвящённое турниру The International. Игроки могут купить специальный предмет, который открывает доступ к внутриигровым бонусам, уникальным косметическим наборам и тематическим игровым режимам. 25% от продаж Battle Pass идёт в призовой фонд The International.