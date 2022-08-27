Netflix отказался от второго сезона сериала Resident Evil

Стриминговый гигант Netflix решил не продлевать новый сериал «Обитель зла» на второй сезон. Ещё одна вольная адаптация знаменитой серии хорроров не оправдала надежд создателей.



Премьера новой «Обители зла» состоялась 14 июля, а в начале месяца стартовал финал четвёртого сезона «Очень странных дел». Хоррор оказался в тени популярного мистического приключения, собрав на старте 72,7 млн часов просмотров. На второй неделе счётчик остановился на отметке 73,3 млн часов, проект занял третье место в топ-10 самых популярных шоу сервиса. На третьей неделе он выпал из чарта.



Новую «Обитель зла» все приняли прохладно — на сайте Rotten Tomatoes экшен-хоррор получил 55% положительных отзывов от критиков и 27% от зрителей.

«Обитель зла: Бесконечная тьма», в котором приняли участие актёры озвучки некоторых игр серии Resident Evil — Ник Апостолидес и Стефани Паниселло. В прошлом году также состоялась премьера нового полнометражного фильма по мотивам игрового цикла — «Обитель зла: Раккун-Сити». В 2021-м Netflix выпустила анимационный сериал, в котором приняли участие актёры озвучки некоторых игр серии— Ник Апостолидес и Стефани Паниселло. В прошлом году также состоялась премьера нового полнометражного фильма по мотивам игрового цикла —