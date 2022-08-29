Голосовой чат Discord появится на PlayStation лишь в марте 2023 года

Пару дней назад известный инсайдер Том Хендерсон рассказал, что в PlayStation скоро добавят голосовой чат Discord. По словам Хендерсона, чат появится в ближайшие месяцы с выходом прошивки 7.0.

Позже инсайдер сообщил конкретную дату, но стоит понимать, что официальной информации ещё не было. Если верить Тому Хендерсону, то интеграция Discord в PlayStation произойдёт 8 марта 2023 года, если Sony не поменяет планы.

Ожидается, что в начале сентября 2022 года выйдет обновление 6.00, которое обещает быть довольно крупным. Сама Sony ещё не говорила, когда добавит голосовой чат Discord на PlayStation.

О партнёрстве с Discord стало известно в мае 2021 года. О нём объявил президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.