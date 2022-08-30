Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FIFA 23 запустили за месяц до выхода

FIFA 23 запустили за месяц до выхода
Комментарии

За месяц до релиза FIFA 23 для Electronic Arts произошла настоящая катастрофа. Судя по всему, из-за ошибки сотрудников компании пользователи на Xbox One смогли запустить проект 30 августа — за месяц до официального релиза. Фанаты тут же начали публиковать изображения в социальных сетях, на которых показали главное меню и другие элементы интерфейса.

Главное меню в FIFA 23

Главное меню в FIFA 23

Тренировка в FIFA 23

Тренировка в FIFA 23

Также фанатам удалось узнать композиции для саундтрека и сыграть первые матчи. Некоторые пользователи отмечают, что FIFA 23 действительно заметно отличается от прошлой версии даже на прошлом поколении консолей.

На момент публикации заметки EA не комментировала инцидент. Скорее всего, разработчики закроют доступ к игре счастливчикам до официального выхода — 30 сентября.

Абсолютно всё, что нужно знать про FIFA 23 Абсолютно всё, что нужно знать про FIFA 23
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022