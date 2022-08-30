FIFA 23 запустили за месяц до выхода

За месяц до релиза FIFA 23 для Electronic Arts произошла настоящая катастрофа. Судя по всему, из-за ошибки сотрудников компании пользователи на Xbox One смогли запустить проект 30 августа — за месяц до официального релиза. Фанаты тут же начали публиковать изображения в социальных сетях, на которых показали главное меню и другие элементы интерфейса.

Главное меню в FIFA 23

Тренировка в FIFA 23

Также фанатам удалось узнать композиции для саундтрека и сыграть первые матчи. Некоторые пользователи отмечают, что FIFA 23 действительно заметно отличается от прошлой версии даже на прошлом поколении консолей.

На момент публикации заметки EA не комментировала инцидент. Скорее всего, разработчики закроют доступ к игре счастливчикам до официального выхода — 30 сентября.