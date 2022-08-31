Seagate показала линейку внешних жёстких дисков с Человеком-пауком и его друзьями

Американская компания Seagate представила Spider-Man FireCuda — линейку внешних жёстких дисков с изображениями Человека-паука, Гвен Стейси и Майлза Моралеса из вселенной Дружелюбного соседа. Объём накопителей составит 2 ТБ, к компьютеру их можно подключать кабелем USB 3.2 Gen1.
Помимо впечатляющего дизайна, жёсткие диски также могут похвастаться RGB-подсветкой, так что геймеры наверняка будут в восторге. Габариты накопителей составляют 14,5х80х122,5 мм, вес — 167 граммов. Комплектующие поступят в продажу в этом сентябре по цене в $ 110 или около 6700 рублей. Доберутся ли внешние жёсткие диски до России, пока неизвестно.
Если сотрудничество с Marvel станет для Seagate успешным, производитель наверняка продолжит выпускать супергеройские жёсткие диски и дальше.
Человек-паук
Гвен Стейси
Майлз Моралес
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