«Это как «Игра престолов», но в Средиземье». Критики — о сериале по «Властелину колец»

31 августа спало эмбарго на обзоры сериала «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon. Пресса уже посмотрела первые два эпизода из восьми и выпустила первые обзоры. Реакция критиков оказалась смешанной: некоторые журналисты восхитились масштабностью работы и актёрской игрой, другие же назвали шоу невероятно проходным фэнтези-проектом с гигантским бюджетом.

На момент публикации заметки средний балл сериала на Metacritic составляет 71 балл из 100. Большинство критиков сходятся лишь в одном мнении: два эпизода слишком мало, чтобы по достоинству оценить весь сериал.

Фото: Metacritic

Так, журналист The Verge похвалил «Кольца власти», назвав шоу настоящим кинособытием в индустрии сериалов.

Сериалы редко оправдывают мечты своей студии о том, чтобы они ощущались как захватывающее телешоу и как большое и дорогое кинособытие. Вместе с набором сильных актёрских работ, впечатляющим вниманием к мелочам и твердым желанием выйти за рамки канона «Властелин колец: Кольца власти» определённо то самое сериальное кинособытие.

В восторге остался и критик из Collider, который назвал «Кольца власти» удачным совмещением «Игры престолов» со вселенной Толкина.

Хотя те самые кольца пока не играют важной роли, событий в сериале более чем достаточно, чтобы развлечь зрителей. Таинственные фигуры, политические заговоры, невероятно опасные ситуации и многое другое. Сериал грамотно сочетает в себе «Игру престолов» с её множеством главных героев вместе с глубиной и проработкой вселенной Толкина. Несмотря на то что впереди ещё целый сезон, «Кольца власти» уже оправдывают все возложенные ожидания.

А обозревателю EW сериал по «Властелину колец» совсем не понравился — он назвал его «катастрофой загубленного потенциала».

«Кольца власти» не хуже, чем другие дорогостоящие приключения в других онлайн-кинотеатрах. Но этот сериал — особенная катастрофа разрушенного потенциала, жертва безграничных возможностей великолепной вселенной на алтарь испытанного блокбастерного отчаяния.

Премьера «Властелина колец: Кольца власти» состоится 2 сентября на Amazon Prime. В этот день зрителям покажут два эпизода шоу.