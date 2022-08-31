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Первые оценки сериала «Властелин колец: Кольца власти»

«Это как «Игра престолов», но в Средиземье». Критики — о сериале по «Властелину колец»
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31 августа спало эмбарго на обзоры сериала «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon. Пресса уже посмотрела первые два эпизода из восьми и выпустила первые обзоры. Реакция критиков оказалась смешанной: некоторые журналисты восхитились масштабностью работы и актёрской игрой, другие же назвали шоу невероятно проходным фэнтези-проектом с гигантским бюджетом.

На момент публикации заметки средний балл сериала на Metacritic составляет 71 балл из 100. Большинство критиков сходятся лишь в одном мнении: два эпизода слишком мало, чтобы по достоинству оценить весь сериал.

Фото: Metacritic

Так, журналист The Verge похвалил «Кольца власти», назвав шоу настоящим кинособытием в индустрии сериалов.

Сериалы редко оправдывают мечты своей студии о том, чтобы они ощущались как захватывающее телешоу и как большое и дорогое кинособытие. Вместе с набором сильных актёрских работ, впечатляющим вниманием к мелочам и твердым желанием выйти за рамки канона «Властелин колец: Кольца власти» определённо то самое сериальное кинособытие.

В восторге остался и критик из Collider, который назвал «Кольца власти» удачным совмещением «Игры престолов» со вселенной Толкина.

Хотя те самые кольца пока не играют важной роли, событий в сериале более чем достаточно, чтобы развлечь зрителей. Таинственные фигуры, политические заговоры, невероятно опасные ситуации и многое другое. Сериал грамотно сочетает в себе «Игру престолов» с её множеством главных героев вместе с глубиной и проработкой вселенной Толкина. Несмотря на то что впереди ещё целый сезон, «Кольца власти» уже оправдывают все возложенные ожидания.
Сериал по «Властелину колец» может выступить на уровне трилогии фильмов. Это мы ждём! Сериал по «Властелину колец» может выступить на уровне трилогии фильмов. Это мы ждём!

А обозревателю EW сериал по «Властелину колец» совсем не понравился — он назвал его «катастрофой загубленного потенциала».

«Кольца власти» не хуже, чем другие дорогостоящие приключения в других онлайн-кинотеатрах. Но этот сериал — особенная катастрофа разрушенного потенциала, жертва безграничных возможностей великолепной вселенной на алтарь испытанного блокбастерного отчаяния.

Премьера «Властелина колец: Кольца власти» состоится 2 сентября на Amazon Prime. В этот день зрителям покажут два эпизода шоу.

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