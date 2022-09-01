Похоже, в Fortnite пройдёт концерт Леди Гаги

Fortnite давно стала местом, в которое Epic Games приглашает различных звёзд и проводит масштабные коллаборации с разными вселенными. Похоже, следующей приглашённой звездой станет певица Леди Гага.

Датамайнеры покопались в файлах игры и нашли новую эмоцию под названием Jug Band. Примечательно, что при использовании её сразу четырьмя игроками начинает играть мелодия, похожая на песню Леди Гаги под названием Poker Face. В ролике ниже можно увидеть демонстрацию эмоции.

Судя по всему, певицу скоро добавят в королевскую битву. Вероятно, Epic Games договорилась с Леди Гагой о проведении внутриигрового концерта.

Забавно, что ещё в 2019 году певица взорвала интернет, поскольку назвала Fortnite неправильно — Fortnight. Умышленно она это сделала или нет, так и осталось загадкой.