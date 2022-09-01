Картина нейросети выиграла в конкурсе искусств

Издание Vice обратило внимание на забавную историю, произошедшую в штате Колорадо. Мужчина принял участие в конкурсе изобразительных искусств и выиграл благодаря картине, созданной в нейросети Midjourney.

Победителем конкурса стал Джейсон Аллен. Свою картину он назвал «Театр пространственной оперы». Сам Аллен считает, что победил честно, поскольку текстовое описание задавал именно он. Мужчина несколько недель создавал запросы, чтобы в итоге получить желаемый результат. К тому же саму работу Аллен редактировал в различных программах.

Работу Аллена, ожидаемо, многие раскритиковали за необычный метод создания, однако мужчина уверен, что созданное искусственным интеллектом тоже можно считать искусством.

Пользователь под ником OmniMorpho отметил, что таким образом и произойдет смерть искусства, а машины уже заменяют художников.

Мы наблюдаем, как смерть артистизма разворачивается прямо на наших глазах — если творческие люди не защищены от машин, то даже высококвалифицированные рабочие места находятся под угрозой ненужности. Что же будет тогда?

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