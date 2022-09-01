В Dota 2 вышел боевой пропуск к The International 2022
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Разработчики Dota 2 рассказали о новом Battle Pass — специальном пропуске, посвящённом чемпионату мира The International 2022. Предмет появится в игре уже сегодня.
При покупке Боевого пропуска игрок получит доступ к компендиуму турнира, а также уникальным наборам внутриигровых предметов. Выполняя задания, можно повышать уровень T11 Battle Pass, чтобы открывать новые награды и дополнительный контент.
Основные награды Боевого пропуска 2022 в Dota 2:
- предмет качества Arcana для Faceless Void;
- предмет качества Arcana для Razor;
- новая личность для Phantom Assassin;
- новая личность для Crystal Maiden;
- уникальный улучшаемый курьер;
- секретный набор комментаторов.
Некоторые из этих и других наград доступны уже сейчас в Dota 2, другие появятся во второй части пропуска и будут добавлены позже.
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