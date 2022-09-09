Источник: в первых тестах RTX 4090 в два раза быстрее RTX 3090

NVIDIA уже 20 сентября должна представить видеокарты нового поколения RTX 4080 и RTX 4090. Пока что официально об этом неизвестно, но всё сводится к анонсу как раз на конференции GTC 2022.
А пока геймеры ждут 20-е число, в сети появились якобы первые тесты RTX 4090. Если верить им, то по характеристикам видеокарта почти в два раза быстрее RTX 3090. Тестирование устройства проводилось в 3DMark Time Spy, и гаджет оказался на 90% быстрее предшественника.
К тому же в утечке также есть информация о тактовой частоте и температуре графического процессора. Согласно данным, частота работы GPU превышает 3 ГГц, что очень достойно для подобного графического процессора.
Ранее в сети появилось фото прототипа RTX 4090. Уже скоро мы сможем убедиться в его правдивости.
- 9 сентября 2022
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