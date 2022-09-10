Первый трейлер Assassin's Creed Mirage
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Ubisoft показала первый трейлер Assassin's Creed Mirage. Главным героем действительно стал Басим, а местом действия — город Багдад.
Серия официально возвращается к истокам классических частей: большой город, толпы людей, множество исторических персонажей, фокусировка на стелсе, убийствах и паркуре.
Одним из героев станет Рашан, наставница Басима в исполнении Шохре Агдашлу — звезды сериала «Пространство».
Релиз в 2023 году на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. К сожалению, точную дату выхода компания не сообщила. По данным СМИ, релиз запланирован на весну. Видимо, Ubisoft не настолько уверена в этом, чтобы называть дату прямо сейчас. На старте продаж AC Mirage будут продавать по сниженной цене — $ 50.
Первые скриншоты
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