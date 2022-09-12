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Из FIFA 23 пропадут Диего Марадона, Касильяс, Райан Гиггз и другие легенды футбола

Из FIFA 23 пропадут Диего Марадона, Касильяс, Райан Гиггз и другие легенды футбола
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Electronic Arts наконец опубликовала список легенд в FIFA 23 Ultimate Team. В этом году лист пополнили Хаби Алонсо, Герд Мюллер и Жаирзиньо — их можно будет приобрести на трансферном рынке или получить из наборов с запуска игры.

Однако внимание игроков привлекли не новые футболисты, а общий список легенд. Оказывается, в нём отсутствуют многие кумиры, которые радовали геймеров аж с FIFA 17. И если пропажу Диего Марадоны можно объяснить трудностями с контрактом, то куда подевались Касильяс, Кафу, Гиггз и остальные — совершенно непонятно. EA Sports пока не комментировала ситуацию.

Легенды футбола, которых не будет в FIFA 23

  • Диего Марадона
  • Касильяс
  • Кафу
  • Райан Гиггз
  • Хосеп Гвардиола
  • Деку
  • Филиппо Индзаги
  • Марк Овермарс
Полный список легенд в FIFA 23

Полный список легенд в FIFA 23

Фото: EA

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий смогут начать играть на 3 дня раньше — 27 сентября.

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