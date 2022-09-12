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BLAST проведёт мэйджор по CS:GO в Париже в 2023 году. Призовой фонд турнира увеличат

BLAST проведёт мэйджор по CS:GO в Париже в 2023 году. Призовой фонд турнира увеличат
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Турнирный оператор BLAST официально подтвердил информацию, что станет организатором мэйджор-турнира по Counter-Strike: Glllobal Offensive.

Главный чемпионат по CS:GO пройдёт в мае 2023 года в Париже. Призовой фонд будет увеличен на $ 250 тыс. и составит $ 1,25 млн — BLAST сообщили, что эту сумму решили добавить представители Valve.

Расписание PGL Paris Major 2023 по CS:GO:

  • февраль-март 2023 года — региональные квалификации на RMR-турниры;
  • 3–9 апреля 2023 года — RMR-турниры;
  • 8–21 мая 2023 года — финальная стадия мэйджора.

Слухи о том, что мэйджор 2023 года может пройти во Франции, появились несколько дней назад. Это первый чемпионат такого уровня, который состоится в Париже. Идею поддержал лично президент Эмманюэль Макрон.

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