EA показала карточки топовых игроков FIFA 23

EA Sports опубликовала рейтинг лучших игроков FIFA 23, одновременно с этим показав их карточки. В этой заметке мы покажем их.

1. Карим Бензема

2. Роберт Левандовски

3. Килиан Мбаппе

4. Кевин Де Брёйне

5. Лионель Месси

6. Мохамед Салах

7. Вирджил ван Дейк

8. Криштиану Роналду

9. Тибо Куртуа

10. Мануэль Нойер

11. Неймар

12. Сон Хын Мин

13. Садио Мане

14. Йозуа Киммих

15. Каземиро

16. Алисон

17. Гарри Кейн

18. Эдерсон

19. Н'Голо Канте

20. Ян Облак

21. Эрлинг Холанд

22. Тони Кроос

23. Маркиньос

FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК и консолях, но покупатели ультимативного издания и подписчики EA Play смогут начать новый сезон на три дня раньше, 27 сентября. Вдобавок на PS5, Xbox Series и ПК впервые добавят возможность играть друг с другом, а на ПК впервые выпустят техническую новую версию.