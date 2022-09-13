«Я горжусь тобой». Голос оригинальной Ариэль — о темнокожей актрисе в новой «Русалочке»

Зрители, мягко говоря, очень прохладно восприняли трейлер ремейка «Русалочки», в котором Ариэль сыграет темнокожая актриса Хэлли Бэйли. У ролика уже более 1,4 млн дизлайков против 443 тыс. лайков.

Несмотря на волну критики, актриса Джоди Бенсон, озвучившая Ариэль в анимационном фильме Disney 1989 года, поддержала Бэйли и отметила, что очень гордится своей преемницей.

Хэлли, ты потрясающая! Я так горжусь тобой и твоим прекрасным исполнением роли Ариэль!

Новость по теме У трейлера «Русалочки» уже более 1 млн дизлайков

Ещё в 2019 году, когда появились новости о касте новой Ариэль, на Бэйли тоже посыпалась критика, однако и тогда Бенсон заступилась за актрису.

Мы должны быть рассказчиками. И не имеет значения, как мы выглядим снаружи, не имеют значения наша раса, наша нация, цвет нашей кожи, наш диалект, вес. Я думаю, в этом случае важен лишь дух персонажа.

Премьера новой «Русалочки» намечена на 26 мая 2023 года.