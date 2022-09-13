«Я горжусь тобой». Голос оригинальной Ариэль — о темнокожей актрисе в новой «Русалочке»
Поделиться
Зрители, мягко говоря, очень прохладно восприняли трейлер ремейка «Русалочки», в котором Ариэль сыграет темнокожая актриса Хэлли Бэйли. У ролика уже более 1,4 млн дизлайков против 443 тыс. лайков.
Несмотря на волну критики, актриса Джоди Бенсон, озвучившая Ариэль в анимационном фильме Disney 1989 года, поддержала Бэйли и отметила, что очень гордится своей преемницей.
Хэлли, ты потрясающая! Я так горжусь тобой и твоим прекрасным исполнением роли Ариэль!
Новость по темеУ трейлера «Русалочки» уже более 1 млн дизлайков
Ещё в 2019 году, когда появились новости о касте новой Ариэль, на Бэйли тоже посыпалась критика, однако и тогда Бенсон заступилась за актрису.
Мы должны быть рассказчиками. И не имеет значения, как мы выглядим снаружи, не имеют значения наша раса, наша нация, цвет нашей кожи, наш диалект, вес. Я думаю, в этом случае важен лишь дух персонажа.
Премьера новой «Русалочки» намечена на 26 мая 2023 года.
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
11:32
-
11:15
-
10:57
-
10:31
-
09:53
-
09:29
-
01:09
- 12 сентября 2022
-
21:36
-
21:32
-
20:30
-
20:05
-
19:47
-
19:01
-
18:38
-
18:11
-
18:05
-
17:59
-
17:01
-
16:07
-
15:59
-
15:48
-
15:14
-
14:56
-
14:43
-
14:08
-
13:22
-
12:28
-
11:20
-
10:51
-
10:30
-
09:59
-
09:29
- 11 сентября 2022
-
18:51
-
17:47
-
16:58
Партнерский контент