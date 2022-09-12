У трейлера «Русалочки» уже более 1 млн дизлайков
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Пару дней назад вышел трейлер ремейка «Русалочки». Он настолько не понравился зрителям, что люди просто утопили ролик в дизлайках. На сегодняшний день у видео более 1,1 млн дизлайков, однако есть и те, кому трейлер понравился. Таких набралось более 316 тыс.
Примечательно, что люди до сих пор пишут негативные комментарии и нелестно высказываются о новой интерпретации «Русалочки».
Просто зашёл, чтобы поставить дизлайк.
Получить такой загар под водой невозможно.
1 млн уже есть, давайте доберёмся до 2 млн.
Главную роль в ленте сыграла темнокожая актриса Хэлли Бейли. Вместе с ней сыграли Дэвид Диггс, Хавьер Бардем, Джона Хауэр-Кинг, Джуд Акувидике и другие.
Премьера новой «Русалочки» намечена на 26 мая 2023 года.
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