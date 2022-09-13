EA сделала свой мощный античит. Он дебютирует в FIFA 23 на ПК
Поделиться
EA представила собственный античит под оригинальным названием EA AntiCheat. Короткая версия — EAAC. Он отличается от большинства других решений использованием kernel-драйвера, что позволяет эффективнее отслеживать мошенников. В прошлом году на базе похожей технологии выпустили решение для Call of Duty.
Программа EAAC дебютирует осенью в FIFA 23 на ПК, а вся разработка античита велась внутри Electronic Arts. Сторонними решениями решили не пользоваться, поскольку разработчикам игр не всегда очевидно, как они вообще работают.
EAAC не будут использоваться в каждой игре ЕА — только в тех, где важна соревновательность или читеры всерьёз могут испортить впечатления. В сюжетных играх технологию также не собираются применять.
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
21:02
-
20:25
-
20:17
-
18:53
-
18:20
-
18:08
-
17:59
-
16:59
-
16:29
-
16:09
-
15:54
-
15:54
-
15:28
-
14:56
-
14:33
-
14:05
-
13:28
-
12:58
-
12:19
-
11:32
-
11:15
-
10:57
-
10:31
-
09:53
-
09:29
-
01:09
- 12 сентября 2022
-
21:36
-
21:32
-
20:30
-
20:05
-
19:47
-
19:01
-
18:38
-
18:11
-
18:05
Партнерский контент