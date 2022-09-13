EA сделала свой мощный античит. Он дебютирует в FIFA 23 на ПК

EA представила собственный античит под оригинальным названием EA AntiCheat. Короткая версия — EAAC. Он отличается от большинства других решений использованием kernel-драйвера, что позволяет эффективнее отслеживать мошенников. В прошлом году на базе похожей технологии выпустили решение для Call of Duty.

Программа EAAC дебютирует осенью в FIFA 23 на ПК, а вся разработка античита велась внутри Electronic Arts. Сторонними решениями решили не пользоваться, поскольку разработчикам игр не всегда очевидно, как они вообще работают.

EAAC не будут использоваться в каждой игре ЕА — только в тех, где важна соревновательность или читеры всерьёз могут испортить впечатления. В сюжетных играх технологию также не собираются применять.