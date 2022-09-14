Системные требования для беты Call of Duty: Modern Warfare 2 довольно щадящие

Совсем скоро стартует открытый бета-тест Call of Duty: Modern Warfare 2, поэтому разработчики обнародовали системные требования, которые актуальны именно для беты.

Для комфортной игры потребуется видеокарта не ниже AMD Radeon RX 580 или NVIDIA GeForce GTX 1060, а также процессор не ниже AMD Ryzen 7 1800X или Intel Core i7 4770K.

Минимальные требования

OC — Windows 10

Видеокарта — AMD Radeon RX 470 или NVIDIA GeForce GTX 960

Оперативная память — 8 ГБ

Процессор — AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-3570

Место на диске — 25 ГБ

Рекомендуемые требования

OC — Windows 10

Видеокарта — AMD Radeon RX 580 или NVIDIA GeForce GTX 1060

Оперативная память — 16 ГБ

Процессор — AMD Ryzen 7 1800X или Intel Core i7 4770K

Место на диске — 25 ГБ

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Когда будут проходить тесты

16-17 сентября — для предзаказавших игру на PS4 и PS5

18-20 сентября — для всех владельцев PS4 и PS5

22-23 сентября — для предзаказавших на Xbox и ПК и для всех на PlayStation

24-26 сентября — для всех на ПК, Xbox и PlayStation

Modern Warfare 2 выйдет 28 октября, но предзаказавшие получат доступ к кампании уже 20-го числа.