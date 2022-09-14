Системные требования для беты Call of Duty: Modern Warfare 2 довольно щадящие
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Совсем скоро стартует открытый бета-тест Call of Duty: Modern Warfare 2, поэтому разработчики обнародовали системные требования, которые актуальны именно для беты.
Для комфортной игры потребуется видеокарта не ниже AMD Radeon RX 580 или NVIDIA GeForce GTX 1060, а также процессор не ниже AMD Ryzen 7 1800X или Intel Core i7 4770K.
Минимальные требования
- OC — Windows 10
- Видеокарта — AMD Radeon RX 470 или NVIDIA GeForce GTX 960
- Оперативная память — 8 ГБ
- Процессор — AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-3570
- Место на диске — 25 ГБ
Рекомендуемые требования
- OC — Windows 10
- Видеокарта — AMD Radeon RX 580 или NVIDIA GeForce GTX 1060
- Оперативная память — 16 ГБ
- Процессор — AMD Ryzen 7 1800X или Intel Core i7 4770K
- Место на диске — 25 ГБ
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Когда будут проходить тесты
- 16-17 сентября — для предзаказавших игру на PS4 и PS5
- 18-20 сентября — для всех владельцев PS4 и PS5
- 22-23 сентября — для предзаказавших на Xbox и ПК и для всех на PlayStation
- 24-26 сентября — для всех на ПК, Xbox и PlayStation
Modern Warfare 2 выйдет 28 октября, но предзаказавшие получат доступ к кампании уже 20-го числа.
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