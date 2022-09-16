Нет, Samsung не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время

Вчера в СМИ появилась информация, что компания Samsung намерена полноценно вернуться на российский рынок из-за проблем с новым мировым энергетическим кризисом. Информацией поделился ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.

Похоже, что Samsung всё же не собирается возвращаться. Об этом сообщил интернет-портал Guru, ссылаясь на саму компанию.

Пока ничего не было решено.

Вдобавок к этому источники информационного агентства ТАСС сообщили, что ничего не слышали о скором возвращении Samsung в Россию.

Samsung приостановила свою деятельность на российском рынке ещё в начале марта этого года. Примечательно, что официальные страницы компании в России до сих пор активно ведутся, а это в наше время большая редкость.