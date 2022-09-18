Хакер вымогает у Rockstar деньги, чтобы сливы GTA 6 закончились
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Хакер, взявший на себя ответственность за утечку GTA 6, на фанатском форуме GTA рассказал о планах заключить с Rockstar или Take-Two сделку, итогом которой станет прекращение утечек материалов по неанонсированной игре.
Если вы сотрудник Rockstar или Take-Two — попытайтесь связаться со мной в «Телеграм» или по почте.
Сам хакер отмечает, что слив утром — небольшая часть того, что он может представить публике. Сейчас он показал лишь клипы, но энтузиаст уже утверждает, что у него есть исходные коды GTA 5 и GTA 6, а также тестовый билд шестой части боевика. Если это правда и файлы утекут в сеть — для Rockstar это будет колоссальный удар по безопасности той же GTA Online.
Если утекут и исходники GTA 6, то выход игры могут отложить ещё дальше. Сейчас релиз ожидается в 2024-2025 годах (но это лишь предположения СМИ).
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