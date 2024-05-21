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Кортни Кокс заявила, что Мэттью Перри часто посещает её, будучи призраком

Кортни Кокс заявила, что Мэттью Перри часто посещает её, будучи призраком
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Актриса Кортни Кокс, известная по сериалу «Друзья», рассказала, что её бывший коллега Мэттью Перри, которого больше нет в живых, часто посещает её в качестве призрака.

По словам Кокс, она часто чувствует присутствие Перри и своих умерших родственников рядом. Актриса не может объяснить данное явление, но оно присутствует.

Я просто благодарна, что у меня была возможность работать с такими замечательными людьми и жить той жизнью, которая у меня есть сейчас. О, да. Вы знаете, я разговариваю со своей мамой, папой, Мэттью – я чувствую, что есть много людей, которые, я думаю, направляют нас. Я чувствую, да, я точно чувствую, что Мэттью рядом.

Кокс отметила, что она благодарна Перри за то, что тот поддерживает с ней связь даже после смерти.

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