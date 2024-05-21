Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хью Джекман начал обдумывать возвращение к роли Росомахи после просмотра «Дэдпула»

Хью Джекман начал обдумывать возвращение к роли Росомахи после просмотра «Дэдпула»
Аудио-версия:
Комментарии

Хью Джекман в интервью изданию Fandango рассказал, почему решил вернуться к образу Росомахи и сняться в «Дэдпуле 3». По словам актёра, он представил, какая чудесная «химия» будет на экране у Логана и Уэйда.

Джекман отметил, что думал, что уже никогда не вернётся к Росомахе, поскольку так и планировалось.

Клянусь вам, когда я сказал, что закончил, я действительно думал, что закончил. Но в глубине души, с тех пор как я посмотрел «Дэдпула», я сразу подумал: «Эти два парня, да ещё и вместе...»

Сюжет единственного фильма Marvel в этом году расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание, где он впервые встретится с Росомахой.

«Дэдпул 3» начнут показывать в кинотеатрах с 26 июля. В России фильм выйдет позже в неофициальном формате. К главной роли в будущей картине вернётся Райан Рейнольдс, а Росомаху вновь сыграет Хью Джекман

Материалы по теме
Видео
Хью Джекман пригласил Райана Рейнольдса в кино на «Дэдпула и Росомаху»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android