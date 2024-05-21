Хью Джекман начал обдумывать возвращение к роли Росомахи после просмотра «Дэдпула»

Хью Джекман в интервью изданию Fandango рассказал, почему решил вернуться к образу Росомахи и сняться в «Дэдпуле 3». По словам актёра, он представил, какая чудесная «химия» будет на экране у Логана и Уэйда.

Джекман отметил, что думал, что уже никогда не вернётся к Росомахе, поскольку так и планировалось.

Клянусь вам, когда я сказал, что закончил, я действительно думал, что закончил. Но в глубине души, с тех пор как я посмотрел «Дэдпула», я сразу подумал: «Эти два парня, да ещё и вместе...»

Сюжет единственного фильма Marvel в этом году расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание, где он впервые встретится с Росомахой.

«Дэдпул 3» начнут показывать в кинотеатрах с 26 июля. В России фильм выйдет позже в неофициальном формате. К главной роли в будущей картине вернётся Райан Рейнольдс, а Росомаху вновь сыграет Хью Джекман