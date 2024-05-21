Новый iPad Pro наиболее ремонтопригоден, чем прошлые iPad

Эксперт издания iFixit Шахрам Мохтари разобрал iPad Pro 2024 и пришёл к выводу, что благодаря внутренней структуре ремонт нового устройства Apple будет относительно простой.

Благодаря новому OLED-дисплею, изменённому расположению фронтальной камеры и другим фишкам новый iPad поддаётся ремонту гораздо легче предыдущих iPad. Важной особенностью iPad Pro 2024 эксперт назвал простое извлечение батареи. Ранее для этого требовалось разбирать почти все основные компоненты.

Эксперт отметил ещё одно новшество свежего iPad по сравнению с прошлыми — логотип Apple на тыльной стороне корпуса выполнен из меди, благодаря чему он эффективно отводит тепло от процессора.

Видео доступно на YouTube-канале iFixit. Права на видео принадлежат iFixit.