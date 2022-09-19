Создатели The Last of Us, Cyberpunk 2077, God of War поддержали Rockstar после слива GTA 6

Вчера интернет ошарашила, возможно, самая масштабная утечка в истории игровой индустрии. В сети появилось много геймплея и деталей GTA 6 — Rockstar явно не ожидала подобного случая, поэтому сотрудники компании оказались ожидаемо подавлены.

После слива многие разработчики из индустрии поддержали Rockstar. Своё слово оставили геймдизайнер The Last of Us и сопрезидент Naughty Dog Нил Дракманн, гейм-директор God of War Кори Барлог и другие личности.

Дракманн призвал разработчиков из Rockstar не отчаиваться, поскольку через некоторое время все будут играть в GTA 6 и наслаждаться работой, которая была проделана.

Скажу моим коллегам-разработчикам, пострадавшим от последней утечки: знайте, что, хотя сейчас это кажется ошеломляющим, это пройдёт. Однажды мы сыграем в вашу игру, оценим ваше мастерство, а утечки останутся на странице в «Википедии». Продолжайте стараться. Продолжайте заниматься искусством.

Кори Барлог хоть и был краток, но зато довольно чётко выразил свою позицию по поводу утечек и сливов.

Я ненавижу чёртовы утечки.

Rockstar поддержал и квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско. Он отметил, что лучше никогда не допускать утечек и не распространять их.

Страшно подумать, через что сейчас проходит Rockstar. Годы работы измельчаются, разрываются на части, анализируются, неправильно воспринимаются, вырываются из контекста и становятся мемами. Индустрия игр слишком хорошо знает этот цикл. Помогите сделать ситуацию лучше и не затрагивать утечки.

По словам журналиста Джейсона Шрайера, этот слив может стать для Rockstar более важным, чем могло показаться на первый взгляд. Он отметил, что теперь руководство может запретить сотрудникам работать из дома.

Для тех, кто спрашивал: есть несколько причин, по которым это настоящий кошмар для Rockstar. Во-первых, это на некоторое время нарушит рабочие процессы. Другая причина заключается в том, что руководство ограничит работу на дому. Последствия этой утечки могут быть неясны ещё довольно долгое время.

Сама Rockstar никаких комментариев по поводу утечки не давала.