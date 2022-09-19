К показу видеокарт RTX 4000 запустили таймер

Издание The Verge обратило внимание на прямую трансляцию, которую запустила NVIDIA на официальном Twitch-канале. Компания намекает на показ новой линейки видеокарт RTX 40.

Это можно определить по некоторым элементам. Во-первых, у пользователя в Discord никнейм User40, что может говорить про RTX 40. Ещё на аватарке пользователя можно увидеть британского математика Аду Лавлейс. Кодовое название архитектуры следующих графических процессоров компании — Lovelace (Лавлейс). Всё сходится.

Ожидается, что анонс состоится во время конференции GTC 2022, которая стартует уже завтра. Официально об этом неизвестно, но NVIDIA даёт понять, что показ состоится уже завтра. К тому же обратный отсчёт установлен на один день и три часа.