Источник: популярные игры с PS VR переносят на PS VR2
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На днях стало известно, что игры со шлема виртуальной реальности PS VR не будут работать на PS VR2. Старший вице-президент Platform Experience Хидеаки Нишино заявил, что Sony хочет обеспечить игрокам «кардинально новый виртуальный опыт».
По данным источников издания Push Square, многие разработчики прямо сейчас занимаются переносом популярных игр с PS VR на PS VR2. Пока неясно, будут ли это полностью новые игры с высоким ценником или обладателям оригинальных игр не придётся платить дважды. Так или иначе, без каких-нибудь Beat Saber и Blood & Truth геймеры якобы точно не останутся.
Sony пока не комментировала эту информацию. Компании ещё предстоит провести презентацию PS VR2 и объявить точную дату выхода гарнитуры.
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