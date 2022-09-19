В Dota 2 вернули название российской Virtus.pro. До этого она играла под нейтральным тегом

На официальном сайте Dota 2 российская команда Virtus.pro теперь указана под оригинальным названием. Возможно, именно под ним клуб сможет принять участие в The International 2022.
Ранее «медведи» были вынуждены выступать на турнирах по Dota 2 и CS:GO под нейтральным тэгом Outsiders — организаторы крупнейших чемпионатов ввели санкции против российского клуба в феврале 2022 года.
Фото: dota2,com
Рядом с никами игроков в таблице лучших по рейтингу MMR также отображается «VP» вместо «Out». При этом разработчики Dota 2 не делали официальных заявлений.
Фото: dota2.com
В Dota 2 название команды также изменилось на оригинальное, хотя у команды до сих пор отображается старый логотип.
Пользователи предположили, что Valve приняла решение снять санкции с Virtus.pro — 16 сентября клуб вышел из состава российского холдинга ESforce, новым инвестором VP стал Арам Караманукян.
- 19 сентября 2022
-
23:49
-
20:25
-
20:02
-
19:34
-
18:55
-
18:55
-
18:33
-
18:01
-
17:34
-
17:13
-
16:45
-
16:20
-
16:19
-
15:57
-
15:48
-
15:36
-
15:14
-
15:06
-
14:43
-
14:23
-
14:18
-
14:10
-
13:46
-
13:36
-
13:15
-
13:13
-
13:11
-
12:39
-
12:22
-
11:51
-
11:38
-
11:14
-
10:16
-
09:54
-
09:26