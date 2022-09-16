Российский клуб Virtus.pro представил нового генерального директора и инвестора

Киберспортивный клуб Virtus.pro сообщил, что новым руководителем, а также инвестором российской организации станет Арам Караманукян.

В соцсетях Virtus.pro репостнула сообщения менеджера — тот отметил, что клуб планировал сделать традиционный анонс, но отказался от этого в связи с недавними трагическими событиями в Армении. Других подробностей Караманукян и клуб не приводят.

Всем привет. Я новый СЕО и инвестор Virtus.pro. Мы смотрим в будущее, где нас ждут победы!

Предшественником Адама Караманукяна на должности гендиректора российского клуба был украинский специалист Сергей Гламазда. Он покинул клуб в мае этого года, после чего управление Virtus.pro было временно передано команде топ-менеджеров.