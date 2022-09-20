Фанаты FIFA 23 высмеяли Гарри Магуайра из «МЮ». В игре он бегает медленнее вратаря

Недавно EA опубликовала базу данных FIFA 23, и геймеры начали изучать характеристики своих любимых футболистов. Один из фанатов спортсима обратил внимание на рейтинги футболистов «Манчестер Юнайтед». Оказалось, что скорость центрального защитника Гарри Магуайра оказалась ниже вратаря Давида де Хеа — 48 баллов против 51.

Фанаты тут же начали высмеивать английского футболиста, который действительно не славится высокой скоростью в реальной жизни. Но если даже EA Sports решает дать вратарю более высокий показатель разгона, то это о чём-то да говорит. При этом у новичка «МЮ» Лисандро Мартинеса скорость составляет 72, а Рафаэль Варан и вовсе может похвастаться 81 баллом.

FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания смогут поиграть на три дня раньше, 27 сентября.