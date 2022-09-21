Twitch частично примет меры против стримов азартных игр

Вчера СМИ сообщили о новом скандале, который затронул Twitch. Он связан с азартными играми, а на проблему уже обратили внимание различные крупные стримеры.

Они призвали администрацию площадки ужесточить правила трансляции азартных игр, поскольку подобные стримы могут навредить людям. Похоже, администрация прислушалась и уже ввела новые правила, касающиеся азартных игр. Правда, меры лишь частичные.

Так, с 18 октября на Twitch будет запрещено стримить казино, рулетки и другие азартные игры с нелицензированных сайтов, на площадки с лицензией это не распространяется. Под запрет уже попали сайты Stake, Rollbit, Duelbits и другие.

Более детальной информацией Twitch обещал поделиться в ближайшее время до 18 октября.