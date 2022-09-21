Почему продюсеры Джеймса Бонда так долго ищут нового Агента 007

С выхода «Не время умирать», последнего фильма про Джеймса Бонда с Дэниелом Крэйгом, прошёл год, однако кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer до сих пор не нашла ему замену. В интервью изданию Variety продюсеры франшизы Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон заявили, что они всё ещё в поисках нужного актёра. И эти поиски могут занять ещё несколько лет.

Дело в том, что исполнитель роли обаятельного шпиона должен быть готов к долгосрочному сотрудничеству на 10–12 лет. Именно поэтому 50-летний Идрис Эльба, которому не раз предлагали сыграть Бонда, отказывается от предложений студии.

Когда мы найдём «нового Бонда», это сразу будет означать, что этой роли надо посвятить 10–12 лет. Идрис Эльба может подумать: «А мне это вообще нужно?» Потому что не все этого хотят. Нам ведь кое-как удалось договориться с Дэниелом Крейгом, а ему тогда было чуть больше 30.

Ранее телеведущий Росс Кинг заявил, что Metro-Goldwyn-Mayer ищет высокого и молодого актёра. Под запросы студии подходит, к примеру, Генри Кавилл, однако кинокомпания наверняка обратится к менее известному артисту.