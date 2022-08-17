На роль Джеймса Бонда ищут молодого и высокого актёра

Похоже, следующий Джеймс Бонд будет молодым агентом, который без проблем сможет задержаться на франшизе подольше. Об этом рассказал телеведущий Росс Кинг.
Продюсеры «Бонда» ищут молодого актёра. Где-то около 30 лет.
Основным претендентом на роль до текущего момента был 42-летний Сэм Хьюэн, известный по фильму «Шпион, который меня кинул» и сериалу «Чужестранка». Однако, видимо, возраст стал для Хьюэна главной преградой к роли агента 007.
Они хотят того, кто будет Бондом на ближайшие три фильма. Для бренда они хотят кого-то, кто протянет на себе франшизу таким же образом, как это сделал Дэниел Крэйг.
Кроме возраста, продюсеры ищут и актёра, который будет выше 178 сантиметров (рост Крэйга). Эти критерии сразу же отрубают всех фаворитов в фанатском сообществе:
- Тому Харди сейчас 44 года, и его рост 175 см;
- Идрису Эльбе сейчас 49 лет, и его рост 189 см;
- Генри Кавиллу сейчас 39 лет, и его рост 185 см.
Скорее всего, на роль возьмут наименее известного актёра. У продюсеров впереди ещё явно много работы.
Дэниел Крэйг играл Джеймса Бонда целых 15 лет, за это время снявшись в пяти фильмах. Он начал съёмки в 38 лет. Последняя лента, «Не время умирать», вышла прошлой осенью и заработала в мировом прокате $ 733 млн.
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