На роль Джеймса Бонда ищут молодого и высокого актёра

Похоже, следующий Джеймс Бонд будет молодым агентом, который без проблем сможет задержаться на франшизе подольше. Об этом рассказал телеведущий Росс Кинг.

Продюсеры «Бонда» ищут молодого актёра. Где-то около 30 лет.

Основным претендентом на роль до текущего момента был 42-летний Сэм Хьюэн, известный по фильму «Шпион, который меня кинул» и сериалу «Чужестранка». Однако, видимо, возраст стал для Хьюэна главной преградой к роли агента 007.

Они хотят того, кто будет Бондом на ближайшие три фильма. Для бренда они хотят кого-то, кто протянет на себе франшизу таким же образом, как это сделал Дэниел Крэйг.

Кроме возраста, продюсеры ищут и актёра, который будет выше 178 сантиметров (рост Крэйга). Эти критерии сразу же отрубают всех фаворитов в фанатском сообществе:

Тому Харди сейчас 44 года, и его рост 175 см;

Идрису Эльбе сейчас 49 лет, и его рост 189 см;

Генри Кавиллу сейчас 39 лет, и его рост 185 см.

Скорее всего, на роль возьмут наименее известного актёра. У продюсеров впереди ещё явно много работы.

Дэниел Крэйг играл Джеймса Бонда целых 15 лет, за это время снявшись в пяти фильмах. Он начал съёмки в 38 лет. Последняя лента, «Не время умирать», вышла прошлой осенью и заработала в мировом прокате $ 733 млн.