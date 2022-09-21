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Российская Cloud9 начала ESL Pro League S16 с победы

Российская Cloud9 начала ESL Pro League S16 с победы
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Российский состав американского клуба Cloud9 по дисциплине CS:GO выиграл матч 1-го тура групповой стадии ESL Pro League Season 16.

Команда Константина groove Пикинера уверенно разобралась со «злыми гениями» на Inferno (16:12) и Dust II (16:5). В результате C9 заняла промежуточное первое место в группе D.

CS:GO ESL Pro League - Season 16. Группа D. 1-й тур
21 сентября 2022, среда. 13:30 МСК
Cloud9
Окончен
2 : 0
Evil Geniuses

В группе D EPL также выступают турецкая Eternal Fire, бразильская FURIA Esports, Liquid из США и Movistar Riders из Испании. Они проведут свои матчи 1-го тура немного позже — к примеру, EF и FURIA сыграют между собой в 17:00 по московскому времени.

ESL Pro League Season 16 по Counter-Strike: Global Offensive проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Призовой фонд соревнований составляет $ 835 тыс.

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