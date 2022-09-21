Российская Cloud9 начала ESL Pro League S16 с победы

Российский состав американского клуба Cloud9 по дисциплине CS:GO выиграл матч 1-го тура групповой стадии ESL Pro League Season 16.

Команда Константина groove Пикинера уверенно разобралась со «злыми гениями» на Inferno (16:12) и Dust II (16:5). В результате C9 заняла промежуточное первое место в группе D.

В группе D EPL также выступают турецкая Eternal Fire, бразильская FURIA Esports, Liquid из США и Movistar Riders из Испании. Они проведут свои матчи 1-го тура немного позже — к примеру, EF и FURIA сыграют между собой в 17:00 по московскому времени.

ESL Pro League Season 16 по Counter-Strike: Global Offensive проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Призовой фонд соревнований составляет $ 835 тыс.