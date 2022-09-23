Мировые сборы «Мира Юрского периода: Господство» превысили $ 1 млрд

Вышедший в мае этого года блокбастер «Мир Юрского периода: Господство» собрал в мировом прокате $ 1 млрд. В домашнем прокате его сборы составили $ 376 млн, а в остальном мире картина принесла Universal и Amblin Entertainment $ 624 млн. Фильму понадобилось четыре месяца, чтобы достигнуть такого результата, прошлые две части трилогии преодолели миллиардную отметку раньше. Первый «Мир» достиг миллиарда за две недели, а второй – за месяц.
«Мир Юрского периода: Господство» — третий блокбастер, которому удалось собрать в прокате $ 1 млрд после пандемии COVID-19. Реалистичный «Топ Ган: Мэверик» и супергеройский «Человек-паук: Нет пути домой» по этому показателю опередили новое приключение про динозавров.
Общие мировые сборы киносерии «Парк Юрского периода» превысили $ 6 млрд. Из них около $ 4 млрд приходится на трилогию «Мир юрского периода» с Крисом Праттом в главной роли. Первая часть «Парка Юрского периода», которую поставил Стивен Спилберг, вышла в 1993 году.
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