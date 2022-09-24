Новый мод для Cyberpunk 2077 позволяет играть даже на слабых ПК

Анонимный пользователь выпустил мод Performance Boost For Potato PC, который позволяет оптимизировать Cyberpunk 2077 под слабые ПК. Расширение открывает доступ к более детальным графическим настройкам. Оно умеет отключать и менять визуальные эффекты, которые в стандартных опциях изменить невозможно.

С помощью этого мода игроки могут повысить частоту кадров и общую производительность до двух раз. Автор отметил, что в моде есть обязательные настройки, которые трогать не надо. Он отметил их специальным знаком.

Интерфейс мода Performance Boost For Potato PC Фото: Nexus Mods

Performance Boost For Potato PC можно скачать на сайте Nexus Mods. Игроки тепло приняли расширение — страницу мода посетили более семи тысяч раз.

Недавно также стало известно, что Cyberpunk 2077 получит улучшенную трассировку лучей. Для игры NVIDIA разработала Overdrive Mode, в основе которой лежит технология RTX Direct Illumination. С её помощью все тени и отражения в ролевом экшене станут ещё детализированнее. Расширение станет доступно пользователям карт 4000-й серии.