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Новый мод для Cyberpunk 2077 позволяет играть даже на слабых ПК

Новый мод для Cyberpunk 2077 позволяет играть даже на слабых ПК
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Анонимный пользователь выпустил мод Performance Boost For Potato PC, который позволяет оптимизировать Cyberpunk 2077 под слабые ПК. Расширение открывает доступ к более детальным графическим настройкам. Оно умеет отключать и менять визуальные эффекты, которые в стандартных опциях изменить невозможно.

С помощью этого мода игроки могут повысить частоту кадров и общую производительность до двух раз. Автор отметил, что в моде есть обязательные настройки, которые трогать не надо. Он отметил их специальным знаком.

Интерфейс мода Performance Boost For Potato PC

Интерфейс мода Performance Boost For Potato PC

Фото: Nexus Mods

Performance Boost For Potato PC можно скачать на сайте Nexus Mods. Игроки тепло приняли расширение — страницу мода посетили более семи тысяч раз.

Недавно также стало известно, что Cyberpunk 2077 получит улучшенную трассировку лучей. Для игры NVIDIA разработала Overdrive Mode, в основе которой лежит технология RTX Direct Illumination. С её помощью все тени и отражения в ролевом экшене станут ещё детализированнее. Расширение станет доступно пользователям карт 4000-й серии.

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