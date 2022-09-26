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E3 2023 официально вернут. Первые детали главной игровой выставки

E3 2023 официально вернут. Первые детали главной игровой выставки
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Организация Entertainment Software Association объявила о том, что следующая выставка E3 пройдёт с 11 по 16 июня 2023 года в Лос-Анджелесе. Первые два дня будут выделены на партнёрские презентации, с 13 по 14 июня ивент посетят профессионалы индустрии, а с 15 по 16 июня на конференцию пустят всех желающих.

За проведение выставки будет отвечать компания ReedPOP. Ранее она организовывала выставки PAX, EGX, New York Comic-Con, Star Wars Celebration, Minecraft Festival и многие другие ивенты, так что опыта ей не занимать. Вполне возможно, что игроки наконец-то увидят ту самую E3 — со множеством анонсов и постоянным ощущением праздника в игровой индустрии.

Electronic Entertainment Expo проходила в Лос-Анджелесе каждое лето с 1995 по 2019 год. За 24 года выставка стала одним из главных ивентов в индустрии: именно на ней крупные компании анонсировали свои блокбастеры и показывали первый геймплей горячо ожидаемых проектов. В 2022 году E3 не проводилась даже в цифровом формате.

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