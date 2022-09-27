Теперь в популярном файтинге MultiVersus стало куда больше гринда. Игроки негодуют
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На Reddit обратили внимание на обновление для файтинга MultiVersus. С его выходом прокачка персонажей стала в два раза медленнее, игроки уже выразили недовольство.
Если ранее можно было прокачать персонажа MultiVersus до 15-го уровня и получить все навыки и иконки профиля, то теперь добиться этого будет сложнее. Разработчики считают, что таким образом игроки могут пройти настоящее приключение, но вот сами геймеры от такого решения не в восторге. Они считают, что можно просто добавить награды после 15-го уровня.
Следовало бы сделать то, что сделали с Fall Guys и Fortnite, и вместо этого удвоить дорожку вознаграждений. Замедление игры не заставит людей играть больше.
Почему бы просто не добавить что-то после 15-го уровня? Чтобы побудить людей играть за персонажей, за которых они хотят.
Почему так? Это просто усложнит прокачку персонажа, что важно для игрового процесса. Явно плохое решение.
У людей нет стимула играть в эту игру. Просто удвойте количество уровней и получаемых наград.
Сейчас MultiVersus тестируется в закрытой бете, а полноценный релиз обещают в этом году. Файтинг выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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