Авторы Call of Duty: Modern Warfare 2 рассказали об изменениях после беты

Стало известно, какие изменения Infinity Ward внесёт в Call of Duty: Modern Warfare 2 после недавних бета-тестов.

Игроки сообщали о слишком громких звуках шагов, из-за чего слишком легко определять положение бойцов. Разработчики пообещали отбалансировать громкость перед стартом продаж игры. Они также доработают уровень заметности, чтобы недруги были лучше видны на экране. Ещё Infinity Ward планирует доработать лобби — улучшить механики быстрого выхода и входа.

Авторы отметили, что они продолжат совершенствовать все настройки оружия. Во вторые выходные беты разработчики внесли некоторые изменения в настройки пушек, которые оценили игроки. Они планируют совершенствовать этот аспект и дальше.

Недавно Activision Blizzard похвалилась результатами открытой беты Modern Warfare 2. Она стала самой масштабной по количеству часов, игроков и матчей на всех платформах в истории серии.

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Шутер выйдет в релиз 28 октября. Обладатели предзаказов смогут начать проходить сюжетную компанию боевика 20-го числа.