Бета Modern Warfare 2 стала крупнейшей в истории Call of Duty
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Infinity Ward похвасталась рекордными результатами недавней беты Call of Duty: Modern Warfare 2. Оказывается, тестирование стало крупнейшим по количеству часов, игроков и матчей на всех платформах в истории серии. Однако каких-либо цифр разработчики не назвали.
Что касается мобильной Warzone, то она быстрее остальных частей COD набрала 15 млн предварительных регистраций. И самое главное, что внушительная цифра не учитывает Китай, в котором бесплатные шутеры крайне популярны.
Call of Duty: Modern Warfare 2 поступит в продажу 28 октября. Обладатели предзаказов смогут приступить к сюжетной компании уже 20-го числа. Через несколько недель после этого, 16 ноября, стартует первый сезон и выйдет Warzone 2.
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