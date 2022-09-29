Blizzard будет банить токсичных игроков в Overwatch 2 с помощью прослушки

В своём блоге Blizzard рассказала про нововведения, которые прибудут в Overwatch 2 с релизом. Одним из способов борьбы с токсичными игроками станет запись голосовых чатов.
Как отметила Blizzard, в течение многих лет команда боролась с деструктивным поведением и токсичными игроками, и не собирается останавливаться на достигнутом. По словам разработчиков, они будут анализировать разговоры геймеров и выявлять среди них тех, кто оскорбляет других.
Притом для выявления Blizzard использует особую систему, которая при обнаружении деструктивного поведения будет автоматически выдавать игрокам баны. Что-то подобное уже применяется в шутере Valorant. При этом авторы напомнили, что игроки и сами могут жаловаться на токсичность — это лучший способ борьбы с такими пользователями.
Вы должны сообщать о деструктивном поведении по мере его возникновения в игре, чтобы дать нам наивысшие шансы на обнаружение, поимку и предотвращение деструктивных игроков. Ваши жалобы имеют значение — это один из самых эффективных методов борьбы с токсичностью.
Условно-бесплатный Overwatch 2 выйдет 4 октября на всех актуальных платформах.
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