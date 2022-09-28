В Overwatch 2 будут некоторые ограничения для новичков
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Overwatch 2 выйдет уже совсем скоро, поэтому Blizzard решила рассказать, какие ограничения будут в шутере для новичков. Их не так уж и много, однако информация всё же важная.
Так, персонажей из оригинальной Overwatch новички смогут разблокировать только после 100 сыгранных матчей, а рейтинговые игры будут открыты после 50 побед в быстрых матчах. Ещё ограничения для новичков коснутся некоторых игровых режимов. Всё это сделано для того, чтобы геймеры смогли адаптироваться к шутеру.
Ранее стало известно, что для игры в Overwatch 2 потребуется привязать свой номер телефона к вашему аккаунту. Это сделано ради безопасности.
Overwatch 2 выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch уже 4 октября. Игра будет условно-бесплатной.
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