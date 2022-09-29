Beyond Good & Evil 2 ждут дольше, чем ждали Duke Nukem Forever

Duke Nukem Forever — одна из самых известных игр-долгостроев. Её анонсировали в 1997 году, а релиз состоялся в 2011-м — спустя 14 лет после представления. Недавно стало известно, что Beyond Good & Evil 2 уже опередила «Дюка», став игрой-рекордсменом по времени ожидания в сегменте AAA-тайтлов.
Разработку Beyond Good & Evil 2 несколько раз замораживали, его концепция тоже трансформировалась. Теперь это экшен в открытом мире. Помимо трейлеров, в сети есть сырое геймплейное демо, но примерная дата выхода тайтла пока неизвестна.
По словам инсайдера Тома Хендерсона, Beyond Good & Evil 2 вряд ли выйдет в ближайшие два года, потому что у команды разработчиков нет единой творческой концепции и курса. Хендерсон также заявлял, что Ubisoft проводит закрытое тестирование приключения среди избранных пользователей.
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