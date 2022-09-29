Вышел сюжетный трейлер The Callisto Protocol с Карен Фукухара из «Пацанов»

Студия Striking Distance поделилась свежим сюжетным трейлером The Callisto Protocol. Создатели показали главного героя Джейкоба Ли, который пытается выжить в заброшенной космической тюрьме «Блэк Айрон», прячась и сражаясь с быстрыми и кровожадными биофагами.
В видео также можно увидеть героиню, которую играет Карен Фукухара. Актриса более всего известна по сериалу «Пацаны».
В начале сентября технический директор The Callisto Protocol Марк Джеймс рассказал, что он и вся команда разработчиков делают действительно пугающий космический хоррор, который будет щекотать нервы не только за счёт обилия кровавых сцен и жестокости, но и с помощью других, более изощрённых приёмов.
The Callisto Protocol обещают выпустить 2 декабря на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
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