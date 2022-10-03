The Game Awards впервые за три года пройдёт с живой аудиторией

Журналист, продюсер и ведущий The Game Awards Джефф Кили в своих социальных сетях сообщил, что шоу в этом году впервые за три года пройдёт с живой аудиторией. Попасть на церемонию сможет каждый желающий.

Ранее The Game Awards проводили только в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19, а теперь ситуация стала лучше. Шоу пройдёт в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Купить билеты на церемонию можно будет с 1 ноября.

Ранее Джефф Кили отмечал, что для шоу приготовят что-то особенное для геймеров, но что именно, неизвестно.

Сама церемония пройдёт 8 декабря 2022 года. Появится новая категория — «Лучшая адаптация». Жюри выберет самый качественный перенос видеоигры в другую форму медиа: будь то сериалы, фильмы, книги, подкасты, комиксы и многое другое.