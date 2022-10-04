Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Overwatch 2 на ПК в России доступна всем. Как играть?

Overwatch 2 на ПК в России доступна всем. Как играть?
Комментарии

4 октября состоялся выход Overwatch 2. До последнего момента было неясно, смогут ли российские игроки поучаствовать в геймерском празднике. Аккурат к 22:00 шутер появился в библиотеках многих пользователей из РФ, однако далеко не сразу. Многие рекомендуют перезапускать клиент Battle.net до тех пор, пока Overwatch 2 не появится в библиотеке.

К сожалению, запуск омрачился невероятными очередями и большой нагрузкой на сервера. Из-за этого фанаты сообщают, что даже скачать игру толком не получается — игра «висит» в бесконечной инициализации. Будем надеяться, что в скором времени ситуация улучшится и в игру смогут поиграть все желающие. Напомним, для игры на ПК необходимо привязать номер телефона к своему аккаунту.

Новость по теме
Вышла Overwatch 2, полностью бесплатный шутер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022