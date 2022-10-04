Overwatch 2 на ПК в России доступна всем. Как играть?
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4 октября состоялся выход Overwatch 2. До последнего момента было неясно, смогут ли российские игроки поучаствовать в геймерском празднике. Аккурат к 22:00 шутер появился в библиотеках многих пользователей из РФ, однако далеко не сразу. Многие рекомендуют перезапускать клиент Battle.net до тех пор, пока Overwatch 2 не появится в библиотеке.
К сожалению, запуск омрачился невероятными очередями и большой нагрузкой на сервера. Из-за этого фанаты сообщают, что даже скачать игру толком не получается — игра «висит» в бесконечной инициализации. Будем надеяться, что в скором времени ситуация улучшится и в игру смогут поиграть все желающие. Напомним, для игры на ПК необходимо привязать номер телефона к своему аккаунту.
Новость по темеВышла Overwatch 2, полностью бесплатный шутер
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