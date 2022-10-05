Как выглядит Марио в грядущей экранизации от авторов «Миньонов»

Вчера Nintendo объявила, что послезавтра покажет первый трейлер экранизации Super Mario. Пока фанаты ждут ролик, в сети опубликовали изображение с Марио из проекта.

На вчерашнем постере можно было увидеть Марио со спины, а теперь есть возможность посмотреть на персонажа спереди и увидеть его лицо. Ничего особенного в нём нет — это типичный Марио, однако можно заметить, что создатели ленты, похоже, проработают детали. У Марио видно джинсовую текстуру, которая отличается от обычного комбинезона героя.

Новое слитое изображение Марио из фильма

Классический образ Марио

Производством фильма занимаются студия Illumination и компания Nintendo, а режиссёрами выступают Аарон Хорват и Майкл Джеленик. Крис Пратт озвучит самого Марио, также в ленте примут участие Аня Тейлор-Джой и Джек Блэк.



Фильм про Марио выйдет 7 апреля 2023 года.