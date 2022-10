Стали известны системные требования Need for Speed Unbound

На странице недавно анонсированной Need for Speed Unbound в Steam опубликовали системные требования игры.

Системные требования Need for Speed Unbound

Минимальные:

Процессор — Ryzen 5 2600 или Core i5-8600;

Видеокарта — RX 570 или GTX 1050 Ti;

Оперативная память — 8 ГБ;

Место на диске — 50 ГБ.

Рекомендованные:

Процессор — Ryzen 5 3600 или Core i7-8700;

Видеокарта — Radeon RX5700 (8ГБ) или GeForce RTX 2070 (8ГБ);

Оперативная память — 16 ГБ;

Место на диске — 50 GB.

Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК. Оформившие предварительный заказ получат доступ к гонке на три дня раньше — 29 ноября. Над игрой работает опытная студия Criterion, которая ранее подарила миру хитовые Burnout, NFS Hot Pursuit (2010) и NFS Most Wanted (2012).