Серверы Overwatch 2 отключат на четыре часа в попытке устранить проблемы

Blizzard объявила, что для устранения множества проблем Overwatch 2 придётся дважды отключить серверы шутера — первая техническая обслуживание уже началось (с часа до двух ночи), а второе сразу на три часа начнут в четыре часа ночи — оно продлится до семи утра.

Мы планируем выпустить несколько фиксов, которые должны устранить проблемы со входом на серверы и очередями.

Overwatch 2 запустилась больше 50 часов назад, но сразу же началась масса проблем — огромные очереди на серверы, нестабильное соединение, разрывы подключения и проблемы с переносом контента пользователей первой Overwatch в сиквел. Спустя двое суток ничего так решить и не удалось.

Игра доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.