Серверы Overwatch 2 отключат на четыре часа в попытке устранить проблемы
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Blizzard объявила, что для устранения множества проблем Overwatch 2 придётся дважды отключить серверы шутера — первая техническая обслуживание уже началось (с часа до двух ночи), а второе сразу на три часа начнут в четыре часа ночи — оно продлится до семи утра.
Мы планируем выпустить несколько фиксов, которые должны устранить проблемы со входом на серверы и очередями.
Overwatch 2 запустилась больше 50 часов назад, но сразу же началась масса проблем — огромные очереди на серверы, нестабильное соединение, разрывы подключения и проблемы с переносом контента пользователей первой Overwatch в сиквел. Спустя двое суток ничего так решить и не удалось.
Игра доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.
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