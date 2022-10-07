«Наши детские мечты ожили». Фанаты в восторге от трейлера экранизации Super Mario

Вчера Nintendo и Illumination выпустили первый тизер экранизации Super Mario. Судя по всему, ролик понравился аудитории. У него уже более 2 млн просмотров и 100 тыс. лайков против 5 тыс. дизлайков.
В комментариях отмечают, что хоть этот проект сделан по видеоигре, он не выглядит ужасно, как это обычно бывает. Также люди хвалят высокий уровень анимации и атмосферу происходящего. Похоже, нас действительно ждёт достойный проект.
Это обещать стать чем-то эпичным! Это потрясающе.
Это будет потрясающе! Самое время вернуть такую классику на большой экран.
Выглядит невероятно! Наши детские мечты ожили.
Особенно сильно фанатам полюбилась озвучка Боузера — над ней работал Джек Блек. А вот озвучку Марио, над которой работал Крис Пратт, аудитория приняла прохладно. Люди подчёркивают, что «Крис Пратт звучит как Крис Пратт, только с акцентом». Однако некоторым озвучка актёра показалась просто нормальной.
Вау! Это звучит точь-в-точь как Крис Пратт!
Не все согласны с тем, что на роль Марио стоило брать Криса Пратта, но все должны быть в восторге от озвучки Боузера.
Как по мне, Крис Пратт звучит нормально. Ждём фильм.
Фильм про самого известного водопроводчика в мире выйдет 7 апреля 2023 года. Доберётся ли он до России, неизвестно.
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